Opnieuw stevige kritiek op de AIVD, nieuwe directeur Schoof reageert

Een paar maanden zit hij er nu: Dick Schoof, de nieuwe directeur van de AIVD en voormalig nationaal terrorismecoördinator. De baas van alle spionnen, de man die weet wat maar weinig mensen mogen weten in ons land.

Zijn dienst mag steeds meer, en wordt daarom ook steeds beter zelf in de gaten gehouden. En dus verscheen er vandaag opnieuw een kritisch rapport met stevige kritiek van toezichthouder CTIVD. Die vindt dat de dienst te makkelijk inlichtingen deelt met het buitenland en te weinig oog heeft voor privacy.

Ook weegt de AIVD privacybescherming minder zwaar mee dan bijvoorbeeld de mensenrechtensituatie in een land en de betrouwbaarheid van een inlichtingendienst. Ook dat mag niet volgens de wet, aldus de toezichthouder. De AIVD heeft beterschap beloofd.

In strijd met de wet

De kritiek is niet voor het eerst. Een paar maanden geleden was er ook al stevige taal toen het ging over de controlemechanismen die met de nieuwe inlichtingenwet zouden worden ingevoerd. Die stonden tegenover de extra bevoegdheden die de inlichtingendiensten kregen.

Veel van de controlemechanismen bleken niet goed te werken. Het risico bestaat dat de diensten daardoor in strijd met de wet handelen, omdat waarborgen ontbreken of niet goed zijn geregeld, aldus de toezichthouder.

Wie houdt in de gaten of de veiligheidsdiensten zich aan de wet houden? De AIVD en de MIVD mogen niet zomaar tappen op internet. Bekijk hieronder hoe het toezicht is geregeld. (De tekst loopt door onder de video)