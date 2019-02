De uitzending van 6 februari

In gesprek met Dick Schoof over de AIVD

Vanavond in Nieuwsuur het eerste interview met Dick Schoof in zijn nieuwe functie als directeur-generaal van de AIVD. We praten met hem onder andere over de AIVD en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die sinds mei van kracht is. Is de AIVD inmiddels Wiv-proof? Welke stappen zijn er gezet?

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten luidde in december nog de alarmbel: het risico bestond dat de dienst in strijd handelde met de wet omdat waarborgen ontbraken of niet goed waren geregeld. Later vandaag volgt een Kamerbrief over dit onderwerp.