'Als we alle partijen tevreden willen stellen, hebben we twee Noordzeeën nodig'

Duizenden windmolens

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de komende maanden de toekomst van de Noordzee in grote mate wordt bepaald. Want nu vallen de beslissingen over de mogelijke locaties voor grootschalige windenergie. Op dit moment is slechts 1 procent van de zee voor de windmolens, maar al in 2023 komen daar drie parken bij.

Die komen voor de kust van het Zeeuwse Borssele en op twee plaatsen voor de kust van Noord- en Zuid- Holland. Vanaf 2030 komen er nog locaties bij ten noorden van de Wadden en ver buiten de kust van IJmuiden. In 2050 komen daar nog duizenden windmolens bij en is er het plan een energie-eiland te bouwen als power hub voor 70 tot 150 gigawatt.

De partijen die meepraten over het Noordzee-akkoord zijn onder meer: Stichting Noordzee, Vissersbond en Visned, Greenpeace, Vogelbescherming, Tennet, VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Windenergie-associatie en de Nederlandse olie- en gas exploratie.