De uitzending van 5 februari

Klimaatdebat: komt de coalitie op één lijn?

Vanmiddag is het eindelijk zover: de fractievoorzitters van alle politieke partijen debatteren in de plenaire zaal over het klimaatakkoord, de eind 2018 gepresenteerde lijst van Nederlandse plannen om de stijgende opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het rapport van 200 pagina's dik met zo'n 600 mogelijke maatregelen leidde vlak na de publicatie al tot een knetterende ruzie in de coalitie. De coalitie denkt er onderling zeer verschillend over: D66 en ChristenUnie hebben haast en willen drastische maatregelen. De VVD en het CDA trappen liever op de rem, uit vrees voor voelbare pijn in de portemonnee van de achterban.

Ondertussen vinden de twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag en de analyse van politiek duider Arjan Noorlander.