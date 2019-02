De uitzending van 4 februari

Brexitonderhandelaar Barnier op bezoek in Nederland

De Franse brexit-onderhandelaar voor de Europese Unie, Michel Barnier, is vandaag in Nederland en overlegt met premier Rutte over de voortgang van de brexit. We spreken hem exclusief. Hoeveel speelruimte krijgen de Britten nog bij de onderhandelingen? Hoe schat hij de kansen op een ordelijke brexit?