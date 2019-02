Groot percentage bestellingen gaat retour

Meer dan 40 procent van alle thuisbezorgde boodschappen gaat weer retour afzender. Dat blijkt uit onderzoek. Een groot probleem voor veel bedrijven, want retourneren is vaak gratis. En dus doen we dat massaal. Soms omdat een maat niet past, soms omdat de kleur niet bevalt. En soms zelfs als de koopwaar al gebruikt is. Een hoofdpijndossier voor veel webwinkels en bedrijven.