De uitzending van 1 februari

Strijd tussen boeren en dierenactivisten lijkt te verharden

Boeren krijgen steeds vaker te maken met (extreme) acties van dierenactivisten. Ze sluipen bijvoorbeeld stallen in, maken geheime opnames en nagelen boeren vervolgens publiekelijk aan de schandpaal. Vorige week nog is een dierenactivist veroordeeld tot een taakstraf wegens insluiping bij een konijnenfokkerij.

Vanavond gaan CDA-Kamerlid Jaco Geurts en Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren in de studio met elkaar in debat. Ook gaan we langs bij een kippenboer in Nijmegen. Actievoerders filmden meerdere keren stiekem in zijn stallen. Daar houden de boer en zijn vrouw 100.000 scharrelkippen.