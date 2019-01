Striptekenaar tekent diepgaande verschillen Europa en Midden-Oosten

Opgroeien in Europa én het Midden-Oosten is niet makkelijk, want je moet je de hele tijd aanpassen. De verschillen tussen de culturen en zijn families zijn diepgaand, laat Riad Sattouf zien in zijn succesvolle stripserie. Deel vier is nu in Nederland verschenen en er is nu ook een tentoonstelling in Centre de Pompidou in Parijs.