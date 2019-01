De uitzending van 30 januari

Kamer debatteert over Klimaatakkoord

Ook debatteert de Kamer vandaag over het klimaatakkoord. Naast het kinderpardon is ook dit een gevoelige kwestie: VVD-fractieleider Dijkhoff noemde een paar weken geleden in De Telegraaf de kans nihil dat het klimaatakkoord helemaal wordt uitgevoerd. Ook noemde hij coalitiegenoot Jetten (D66) een klimaatdrammer. Dijkhoff zei verder dat hij nog eerder het kabinet zou laten vallen dan dat hij de burgers voor de kosten van klimaatmaatregelen laat opdraaien. Ook over deze kwestie doen we verslag vanuit Den Haag.