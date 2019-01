De uitzending van 29 januari

Coalitie moet oplossing vinden voor het kinderpardon

De coalitiepartijen zullen het vandaag eens moeten worden over het kinderpardon. Morgenochtend is er een debat in de Tweede Kamer. CDA, D66 en ChristenUnie willen dat de regels over het uitzetten van asielkinderen verruimd worden, maar de VVD is daartegen en beroept zich daarbij op afspraken in het regeerakkoord.

Gisteravond hebben de vier partijen tot laat in de avond met elkaar overlegd. De fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie zeiden na afloop dat ze een constructief gesprek hadden gehad, maar dat er nog geen oplossing was. Vandaag wordt er opnieuw overlegd, eerst in de eigen fractie en later met staatssecretaris Mark Harbers, die over het kinderpardon gaat.