De uitzending van 27 januari

Crisis in Venezuela: Maduro wijst EU-ultimatum af

De EU heeft de Venezolaanse Nicolás Maduro opgeroepen binnen acht dagen presidentsverkiezingen uit te schrijven, anders zal ook Europa Juan Guaidó als president erkennen. Tegenover CNN Türk liet Maduro vandaag weten dat internationale ultimatum af te wijzen. "Niemand kan ons een ultimatum stellen."

Volgens Maduro heeft Guaidó de grondwet geschonden door zichzelf als leider uit te roepen. Rusland, China en Turkije steunen hem, waardoor er internationaal in onder meer de VN-Veiligheidsraad geen gezamenlijk standpunt is over de situatie in Venezuela.

We spreken over de crisis met correspondent Nina Jurna in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.