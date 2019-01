De uitzending van 26 januari

Componist Michel Legrand (86) overleden

De Franse componist Michel Legrand is op 86-jarige leeftijd overleden in Parijs. Hij was vooral bekend door zijn filmmuziek: hij werd dertien keer genomineerd voor een Oscar. Drie keer won hij de filmprijs, voor het eerst in 1968 voor The windmills of your mind. Dat nummer kwam uit de misdaadfilm The Thomas Crown Affair.

In totaal werkte Legrand aan de soundtracks van meer dan 200 films. Het beroemdst is waarschijnlijk Les parapluies de Cherbourg uit 1964, met de jonge Catherine Deneuve in een hoofdrol. Legrand maakte nog altijd muziek: hij zou in april Canada bezoeken voor een wereldtournee.

We spreken over de componist met Herman van Veen. Hij maakte Cirkels, een Nederlandse versie van The windmills of your mind.