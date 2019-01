Drie oud-ministers: 'Kabinet, kom met een realistisch klimaatplan'

Volgens Sybilla Dekker is het in ieder geval "heel verstandig" voor het kabinet om met Urgenda aan tafel te gaan. "Maar ook met de verschillende sectoren die genoemd worden in het rapport. Door te zeggen: dit is de doorrekening van het planbureau, wat zouden we wél kunnen halen? Op welke manier brengen we dat tot stand, wat is ervoor nodig om dat te kunnen ondersteunen? Dan krijg je een ander gesprek."

Kort douchen, kolencentrales sluiten en de rijsnelheid omlaag schroeven: Dekker is geen voorstander van dit soort maatregelen. "Draconische maatregelen moet je nooit allemaal tegelijk doen, ze schieten dan hun doel voorbij. Je moet nu een aantal maatregelen nemen die realistisch zijn in aanpak, en dan met Urgenda in gesprek gaan: tot zover lukt het, en tot zover niet."