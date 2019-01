Rechter legt steeds vaker contactverbod op, maar helpt het?

Het aantal contactverboden dat rechters opleggen, is de afgelopen jaren verzevenvoudigd. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Werden er in 2013 door de rechter 122 contactverboden opgelegd, in 2018 is dat aantal gestegen tot 876.

Meestal gaat het om stalkers aan wie zo'n verbod wordt opgelegd. Slachtoffers, advocaten en Slachtofferhulp Nederland juichen de toename toe, maar plaatsen tegelijkertijd grote vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel. De stalker die de 16-jarige Humeyra in Rotterdam in december om het leven bracht, had ook een contactverbod.

Body-camera

De 48-jarige Judy uit IJmuiden verbrak twee jaar geleden na 28 jaar haar relatie. Sindsdien wordt zij door haar ex-vriend continu gestalkt. "Het begon met boze telefoontjes, appjes en e-mails. En daarna reed hij telkens langs het appartement van mijn huidige vriend. En kwam dreigend op ons afrijden toen we de honden uitlieten in het bos", vertelt ze.

Om bewijs tegen haar stalker te verzamelen, gaat ze tegenwoordig de deur niet meer uit zonder kleine body-camera. Die zit ook in de auto, en neemt ze mee op de fiets. En ook in de vensterbank ligt een camera. Nadat de stalker haar huidige vriend mishandelde, legde de rechter hem een contactverbod op.

Voor Judy heeft het contactverbod dat de rechter haar ex oplegde er niet voor gezorgd dat ze zich veilig voelt. Bekijk hieronder haar verhaal.