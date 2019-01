De uitzending van 25 januari

Rechter legt steeds vaker contactverbod op

In zes jaar tijd is het aantal opgelegde contactverboden verzevenvoudigd. Met zo'n verbod zoeken in de meeste gevallen vrouwen bescherming tegen een stalker, vaak een ex-partner. De stalker van de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam, die haar in december om het leven bracht, had zo'n contactverbod. Het gaat dus nogal eens mis bij het naleven van zo'n verbod.