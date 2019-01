Partij voor de Dieren verwijt kabinet laksheid omtrent biggensterfte

Jaarlijks sterven ruim vijf miljoen biggen al kort na hun geboorte. Ze worden geboren voor de slacht maar omdat ze te ziek of te licht zijn of onvoldoende zorg krijgen, eindigt hun leven al veel eerder. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de varkenssector met een plan kwam om de biggensterfte te verlagen. Maar dat plan lijkt volledig mislukt.

Het percentage biggen dat doodgeboren werd of in de eerste maand stierf, was 12,8 procent in 2009. Nu blijkt de biggensterfte juist verder te zijn gestegen in plaats van gedaald. Volgens de meest recente cijfers (2017) ligt het percentage op 13,3 procent: dat zijn 5.389.606 biggetjes.

Hoe kan het dat er zoveel biggen overlijden? Begin januari maakte Nieuwsuur een reportage over de biggensterfte vanuit de stal. Bekijk het hieronder: