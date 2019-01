Magistraten schorten cao-onderhandelingen op vanwege werkdruk

De NVvR, de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie, heeft de cao-onderhandelingen met de werkgever voorlopig opgeschort. Dat laat de vereniging weten in een persbericht.

De werkgever, de minister van Rechtsbescherming, zou volgens de NVvR niets doen om het toegenomen overwerk en de daarmee stijgende werkdruk te compenseren. Volgens een intern rapport van Capgemini Consulting van 10 april 2018 is er bij de rechtbanken sprake van een stijging ten opzichte van 2014 van 38 naar 40 procent. Bij Gerechtshoven is het percentage gestegen naar 52 procent.

In Nieuwsuur sprak de rechterlijke macht eind vorig jaar al over de groeiende werkdruk. In de serie Crisis in de justitiƫle keten spraken verschillende professionals hun verontrusting uit over het vastlopen van de rechtstaat door werkdruk en bezuinigingen. In november zei de voorzitter van de NVvR, Nathalie van Waterschoot: "Overwerken is nu de norm, de rek gaat er uit. Als we zo doorgaan, gaan we naar een collectieve burn-out."

De NVvR gaat nu een ledenraadpleging uitvoeren om met die uitkomsten het cao-overleg te hervatten.