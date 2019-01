De uitzending van 24 januari

Onrustig in sloppenwijken Caracas

In Venezuela is het op sommige plekken nog onrustig, na het besluit van Juan Guaido, de oppositieleider in het Venezolaanse Congres, om zichzelf tot interim-president uit te roepen. In een van de grootste sloppenwijken van de Venezolaanse hoofdstad Caracas, Petare, zouden bendeleden granaten naar de politie hebben gegooid. Het leger, doorslaggevend in de strijd om de macht, staat nog steeds achter president Nicolás Maduro.

Hoe kijken Venezolanen in Nederland naar de situatie en de nieuwe oppositieleider? Ook spreken we Latijns-Amerika journalist Edwin Koopman in de studio en correspondent Nina Jurna vanuit Caracas.