De uitzending van 22 januari

De worsteling met de wolf in Nederland

Gaat de wolf zich in 2019 definitief vestigen in Nederland? Er leven in ieder geval twee wolven al enkele maanden op de Veluwe, bleek in december uit een analyse van Wageningen Universiteit en de monitor van de natuurorganisatie Wolven in Nederland. In heel 2018 zijn tien wolven gesignaleerd in Nederland.

Hoe moeten we omgaan met de wolf? Welke maatregelen mogen mensen nemen? Er zijn grenzen, want de wolf heeft een beschermde status. Maar niet iedereen is daar blij mee.