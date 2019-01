De berging van de containers die begin dit jaar boven de Waddeneilanden in zee belandden gaat nog weken duren. De kans is klein dat alles wordt terug gevonden. Nog 51 containers zijn zoek. Milieubeschermers maken zich zorgen. Naast de vele vrijwilligers die eerder de stranden schoonmaakten, kwamen deze week de vissers van Zoutkamp in actie.