De uitzending 21 januari

Kinderpardon verdeelt coalitie

Regeringspartij ChristenUnie voert de druk op voor het coalitieoverleg van vandaag. De partij wil een directe stop van uitzetting van asielkinderen en hun ouders. "Het zou bizar en heel zuur zijn voor kinderen als ze nu worden uitgezet terwijl er overleg wordt gevoerd over nieuwe regels en ze onder die nieuwe regels mogelijk zouden mogen blijven", zegt CU-Kamerlid Voordewind. Ook het CDA is sinds dit weekend van felle tegenstander tot pleitbezorger van het kinderpardon geworden.

Defence for Children noemt het onbegrijpelijk dat er wordt doorgegaan met het uitzetten van kinderen terwijl een meerderheid in de Tweede Kamer voor de verruiming van het kinderpardon is. Nieuwsuur is in Den Haag. Vanavond het laatste nieuws en de analyse.

