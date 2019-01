'Het kinderpardon is een catch-22'

Ineens is een meerderheid van de Tweede Kamer voor een versoepeling van het kinderpardon. Het CDA is plots van gedachten veranderd, maar de VVD voelt er nog steeds niks voor. Waar gaat de discussie ook alweer over en vanwaar deze omslag?

Na de publiciteit rond de asielzaak van de uitgeprocedeerde Mauro in 2011 wordt in 2013 het kinderpardon vastgelegd in het regeerakkoord. Kinderen wiens asielaanvraag is afgewezen mogen toch blijven, mits ze minstens vijf jaar in Nederland wonen.

"29 kinderen hebben sindsdien succesvol beroep gedaan op het kinderpardon", zegt hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover. "En 400 tot 600 kinderen hadden een beroep kunnen doen op dat pardon. Maar de meerderheid van de beroepszaken is in feite afgewezen."

Want er zijn strenge voorwaarden. Zo wordt het kinderpardon afgewezen als een gezin niet heeft meegewerkt aan hun uitzetting. "Het is een catch 22: als je meewerkt, ga je weg. Als je niet meewerkt, kom je niet in aanmerking voor het kinderpardon en ga je ook weg. Dus dat is een lastige invulling van dit beleid."