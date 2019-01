Provinciale verkiezingen met een landelijk scherp randje

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Nieuwsuur besteedt uitgebreid aandacht aan de campagne voor deze verkiezingen. We volgen de verkiezingscongressen en kijken wat de partijen de kiezers beloven tijdens de campagne.

Nederland kiest bij deze verkiezingen niet alleen de volksvertegenwoordigers van de provincies, de kiezer bepaalt indirect ook hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien. De leden van Provinciale Staten kiezen namelijk op 27 mei de 75 leden van de Eerste Kamer. Dan wordt ook duidelijk of het kabinet-Rutte III zijn nipte meerderheid in de Eerste Kamer behoudt.

Uit de laatste peilingen blijkt dat de kans groot is dat Rutte opnieuw steun zal moeten gaan zoeken bij de oppositie na de Provinciale Statenverkiezingen. Mede daarom zijn deze verkiezingen meer dan een populariteitstest voor het kabinet. Het hangt sterk af van de uitslag van deze verkiezingen, of het kabinet nog wel nieuwe wetsvoorstellen aangenomen kan krijgen in de Senaat.

Hoge eisen

Een rondgang langs de partijen leert dat dat nog heel moeilijk zal worden. Linkse partijen als GroenLinks, SP en PvdA zullen hoge eisen stellen aan het kabinet, willen ze Rutte zo nu en dan uit de brand willen helpen. "Wij gaan dit kibbelende kabinet niet gedogen", zei PvdA-leider Lodewijk Asscher nog deze week.

Gedoogsteun van rechtse partijen als Forum voor Democratie of de PVV ligt bij het kabinet weer moeilijk. D66 bijvoorbeeld, wil met verschillende partijen wel deelakkoorden sluiten, om beleid door beide kamers te krijgen. Maar een echt gedoogakkoord met Forum voor Democratie leider Thierry Baudet ziet hij niet zitten. "Gedoogsteun in ruil voor een veel minder streng klimaatbeleid, dat gaan we nooit doen", zegt D66 leider Rob Jetten.

Ondertussen loopt de spanning tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hoog op. De partijen moeten een ambitieus klimaatbeleid op poten zetten, maar zijn onderling sterk verdeeld over de vraag hoe de lasten van dat beleid moeten worden verdeeld. Klimaatpartijen D66 en ChristenUnie staan vaak lijnrecht tegenover VVD en CDA, die minder ambitieus voorop willen lopen in de klimaatambities. Als het kabinet na de verkiezingen ook nog eens met meerdere partijen op zoek zal moeten naar wisselende meerderheden in de Eerste Kamer, wordt het bijzonder spannend om te zien of Rutte nog wel door kan met zijn derde kabinet.

In Nieuwsuur ziet u daarom de komende weken analyses van politiek duider Arjan Noorlander, verslagen van de verkiezingscampagne en achtergrondartikelen over de kansen van de regering, en de oppositie.