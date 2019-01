De uitzending van 19 januari

Het trauma van een voormalige gevangene in Syrië

Hoe gaat het nu met de mensen in het Syrië van Assad? Nieuwsuur-journalist Roozbeh Kaboly en cameraman Rachid El Mourif waren in Syrië en ontmoetten er verschillende Syriërs. Vanavond deel drie van hun driedelige serie.

Reefa (59) is ingenieur bij een energiebedrijf in Damascus. Ze is thuis als jihadistische rebellen haar woning binnendringen. Ze nemen haar mee en sluiten haar met tientallen anderen op met als doel om hen te gebruiken als menselijk schild tegen de bombardementen van de vijand. Met Nieuwsuur reist ze voor het eerst terug naar haar gevangenis.