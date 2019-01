Provinciale Staten: 'Voor een comeback van PvdA is het nog te vroeg'

Maar gaat de PvdA het kabinet-Rutte III dan aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer? Nee, de PvdA wordt geen gedoogpartner van het kabinet van Putte. Vorig jaar nog heeft Asscher het kabinet uitgenodigd om de oppositie tegemoet te komen. Als ze zaken met de oppositie hadden willen doen, dan had Rutte dat toen moeten doen.

Het gevoel is dat Rutte helemaal niet serieus met de oppositie wil praten en dus trekken ze dat aanbod in. Daarvoor is het nu echt te laat, vindt de PvdA. "Dit is een kibbelend kabinet van partijen die alleen werken aan hun eigen profilering. Dat kabinet gaan wij niet steunen."

Maar de PvdA is ook bang om een boze tegenpartij te worden, een verwijt dat de linkse concurrent de SP vaak krijgt. De partij wil een bestuurderspartij blijven die aan de knoppen van het land zit. Daarom wil Asscher op deelterreinen, zoals het klimaat, alsnog zaken doen met de coalitie. Het voorstel van de PvdA om toch een CO2-belasting voor bedrijven in te voeren is daar een voorbeeld van. "Maar als het kabinet steun wil voor de klimaat plannen, dan moet er wel een CO2-belasting komen", aldus de PvdA-leider.

GroenLinks en SP

Door het versplinterde politieke landschap op links lijkt de kans voorlopig klein dat een linkse partij bij verkiezingen de VVD kan verslaan. Samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en de SP is dus nodig om een toekomstig links kabinet mogelijk te maken en die samenwerking krijgt meer vorm.

"De SP is sociaaldemocratischer geworden, met GroenLinks zijn ze het vaak eens. Maar de PvdA blijft zich wel van de linkse concurrenten onderscheiden als de enige echte linkse bestuurderspartij", zegt Asscher. "Bij ons moeten plannen nog altijd betaalbaar zijn, en ze worden doorgerekend. Bij de PvdA geen 'gratis bier'. Als de SP zich in de toekomst daarbij aansluit, dan ziet Asscher een regering van de PvdA met de SP als reƫle mogelijkheid."