De uitzending van 18 januari

De psychische problemen van de allerjongsten in Syrië

Syrië is nu veiliger dan een jaar geleden, maar de oorlog is in het hoofd van veel kinderen nog niet voorbij. Hulpverleners, zoals Alaa Alhaj Ahmad, proberen ze te helpen. Ahmad geeft les aan kinderen van 7 tot 12 jaar oud en probeert hen de ervaringen van de oorlog te laten verwerken. Bijvoorbeeld door ze te laten tekenen.

Hoe gaat het nu met de mensen in het Syrië van Assad? Nieuwsuur-journalist Roozbeh Kaboly en cameraman Rachid El Mourif waren in Syrië en ontmoetten er verschillende Syriërs. Vanavond deel twee van hun driedelige serie: de jeugd.