De uitzending van 17 januari

Turkije zet FD-journalist uit

De Nederlandse journalist Ans Boersma is vanmorgen Turkije uitgezet en onderweg naar Nederland. Boersma werkt voor onder meer Het Financieele Dagblad en is een door de Turkse regering geaccrediteerde correspondent. Ze woont in Istanbul. Boersma ging gisterochtend naar de immigratiedienst om papieren in te leveren voor de reguliere verlenging van haar verblijfsvergunning. Ze werd opgepakt en kreeg ze te horen dat ze werd uitgezet. De Turkse autoriteiten hebben nog geen reden gegeven. In Nieuwsuur vanavond een gesprek met correspondent Lucas Waagmeester en de reacties van betrokkenen.