Brexit-rapporteurs Tweede Kamer: De Britten hebben geen clou

Dat er geen plan is in het Verenigd Koninkrijk en er geen enkel initiatief uit het Britse parlement is gekomen, heeft de politiek geen goed gedaan, vinden de rapporteurs. En ook de prijs van de ontstane chaos is hoog. Ook voor Nederland. Mulder: "Tomaten die 's ochtend worden geplukt in het Westland, liggen nu de volgende dag op de markt in Londen. Maar dat wordt straks een stuk moeilijker voor kwekers en transporteurs. En dat gaat Nederland banen kosten."

Omtzigt: "Een harde brexit, zonder deal, heeft echt voorbereiding nodig. En die kostbare tijd is nu verspild. Zelfs als we in Nederland alles goed doen, dan kan het aan de Britse kant helemaal vastlopen. En dus zal er serieuze schade zijn."

Volgens het CPB zal de schade van een harde brexit voor Nederland 1 tot 2 procent economische groei zijn. "Dat is een miljard of tien per jaar", zegt Mulder. "Dat is twee keer de politie in Nederland per jaar. En door die Britse politici raken mensen hun baan kwijt. Dat is het allerergste."

Geen plan

Mulder heeft zich ontzettend geƫrgerd aan zijn collega-politici in het Verenigd Koninkrijk. "Politici die het belang van mensen op het spel zetten voor hun eigen politieke spelletjes." En het ergste is, zegt Omtzigt, dat de Britten nog steeds geen plan hebben. "Er is geen enkel idee hoe het wel moet. Als er al vijf jaar niks is gebeurd, lukt het ook zeker de komende 72 uur niet. De prijs van deze chaos is hoog."

De Britse premier Theresa May heeft een vertrouwensstemming over haar positie in het Britse Lagerhuis overleefd en moet haar parlement uiterlijk maandag vertellen met welk plan ze hoopt tot een deal te komen die in Brussel en in Londen op steun kan rekenen.

"De mensen die wel een plan hadden, hebben gewoon geen grote groep mensen om zich heen verzameld. De EU kan pas een compromis sluiten als de Britten eerst eens duidelijker maken wat ze willen en de zekerheid hebben dat de deal door het parlement kan worden geloodst. Dat er draagvlak is", zegt Mulder.

Omtzigt: "En Nederland moet er echt op voorbereid zijn, dat er klappen gaan vallen. Voor kleine bedrijven kan dit de doodssteek zijn. De schade voor Nederland zal door een harde brexit enorm zijn, dus we moeten nog beter inzetten op alle scenario's en zo goed mogelijk voorbereid zijn. Want zonder voorbereiding is er alleen nog maar chaos."