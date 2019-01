De uitzending van 16 januari

Hoe moet het verder na de historische nederlaag van May?

Van tevoren stond vast dat de brexit-deal die de Britse premier met de EU had onderhandeld het niet zou halen in het Lagerhuis. De enige vraag was: hoe groot zou de nederlaag zijn? Die vraag is gisteravond beantwoord: van de 650 parlementariƫrs stemden 432 tegen en 202 voor. En dat is een historische nederlaag voor Theresa May.

Onmiddellijk na de stemming diende de oppositie bij monde van Labour-leider Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen in. Daarover debatteert en stemt het Lagerhuis vandaag. Als die motie wordt aangenomen, valt de regering en komen er verkiezingen. Correspondent Tim de Wit acht de kans dat May de stemming overleeft vrij groot.