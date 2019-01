De uitzending van 15 januari

Het is erop of eronder voor de deal van May

Het Britse Lagerhuis stemt vanavond over de deal die premier Theresa May heeft gesloten met de Europese Unie over de brexit. Hoe laat dat zal zijn, is nog onduidelijk. Dat hangt onder meer af van de spreektijd die de voorzitter van het Lagerhuis de parlementariërs toestaat en het aantal amendementen dat wordt ingediend.

Niet alleen de Britse bevolking, ook de parlementariërs zijn diep verdeeld over de brexit. Gisteren heeft de premier nog een toespraak gehouden in een van haar laatste pogingen om parlementariërs over de streep te trekken. Ze waarschuwde dat het verwerpen van haar akkoord tot verlamming van het parlement zal leiden.

We volgen vandaag alle ontwikkelingen. In de uitzending spreken we met correspondenten en verslaggevers in Londen, Noord-Ierland, Brussel en Den Haag. Te gast zijn Europa-deskundige Rem Korteweg van Instituut Clingendael en onze econoom Mathijs Bouman.