De uitzending van 14 januari

Peter R. de Vries bij proces Holleeder

Het belooft opnieuw een spannende dag te worden in het Holleeder-proces, want Peter R. de Vries wordt gehoord. De misdaadjournalist heeft een opgenomen telefoongesprek met Holleeder uit 2011 aan justitie gegeven.

Nieuwsuur-journalist Gert Janssen is aanwezig bij de zitting. We spreken hem vanavond in de studio.