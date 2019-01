De uitzending van 12 januari

VVD'er Dijkhoff neemt afstand van het klimaatakkoord

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat de kans dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd nihil is. Volgens hem is het niet zo "dat de politiek bij het kruisje tekent", zoals sommige partijen in de Tweede Kamer volgens hem lijken te willen.

In een interview in De Telegraaf is Dijkhoff kritisch over de opstelling van coalitiepartners D66 en ChristenUnie rond het akkoord. "D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen." In Nieuwsuur reageren vanavond de VVD'ers van Liberaal Groen, het netwerk binnen de VVD dat een duurzame economische groei voorstaat.