De uitzending van 11 januari

Duitsland en Oostenrijk moeten zich opmaken voor meer sneeuw

Het extreme winterweer in het zuiden van Duitsland en Oostenrijk houdt aan. Er wordt in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw veel sneeuw verwacht. In de wintersportgebieden wordt de kans op lawines daardoor groter. Het verkeer in de landen heeft veel last van de sneeuw en van gladheid.

Door de hevige sneeuwval zijn in Zuid-Duitsland en Oostenrijk hele dorpen afgesloten van de buitenwereld. In drie regio's in Duitsland is de noodtoestand uitgeroepen. In Oostenrijk zitten duizenden huishoudens zonder stroom door omgevallen bomen op elektriciteitsleidingen.