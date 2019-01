Een jihadist veroordelen, dat is nog niet zo makkelijk

Sinds 2016 is er in Nederland 68 keer een straf opgelegd aan veroordeelde jihadisten. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om zaken waarbij sprake is van een terroristisch oogmerk, zegt terrorismedeskundige Jelle van Buuren. "Het kan gaan om de financiering van terrorisme, ronselen, uitreizen, tot en met het overgaan op een terroristische actie."

In 2017 zijn er 318 onderzoeken gestart. "Het grootste deel van die zaken gaat om mensen die nog in het buitenland zitten, in Syrië of Irak. Die zaken worden voorbereid voor het moment dat die foreign fighters terugkomen naar Nederland. Dan kunnen ze meteen worden gearresteerd en ligt er alvast een zaak."

Een kleiner deel van de zaken richt zich op wat er nu in Nederland gebeurt. "Denk weer aan de financiering, maar ook aan opruiing of haat zaaien. En uiteraard de zwaardere vormen: het voorbereiden van een aanslag."

Arnhemse terreurverdachten

Vandaag is de eerste zitting tegen zes terreurverdachten uit Arnhem. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Volgens de landelijke recherche ging het om de meest serieuze aanslagplannen in Nederland tot nu toe.

De mannen wilden afgelopen september volgens het OM machinegeweren en bomvesten gebruiken bij de aanslag. Op een andere plaats zouden de verdachten een autobom willen laten ontploffen. Bij huiszoekingen werd een grote hoeveelheid grondstoffen voor explosieven gevonden.

De mannen werden opgepakt voordat zij hun plannen konden uitvoeren. Dat is nog niet makkelijk, zegt Van Buuren. "Het strafrecht is eigenlijk bedoeld voor als iets dat al gebeurd is."

De rol van de politie en het OM is belangrijk bij het voorkomen van terrorisme, maar ze worden hierdoor wel beperkt, benadrukt hij. "Je ziet dat er vaker preventief wordt ingegrepen. Dat is lastig voor het bewijs: soms lukt het gewoon niet om het rond te krijgen."