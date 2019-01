De uitzending van 10 januari

Start proces terreurverdachten Arnhem

Vandaag is de eerste zitting tegen de zes terreurverdachten uit Arnhem. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Volgens de landelijke recherche ging het om de meest serieuze aanslagplannen in Nederland tot nu toe.

De mannen wilden afgelopen september volgens het OM vermoedelijk machinegeweren en bomvesten gebruiken bij de aanslag. Op een andere plaats zouden de verdachten een autobom willen laten ontploffen. Bij huiszoekingen werd een grote hoeveelheid grondstoffen voor explosieven gevonden.

Nieuwsuur-journalist Gert Janssen is vandaag aanwezig bij de zitting, we spreken hem in de studio. Ook praten we met terrorismedeskundige Jelle van Buuren.