De uitzending van 8 januari

Wat hebben Iraanse veiligheidsdiensten in Nederland te zoeken?

Iran zit vrijwel zeker achter twee liquidaties in Nederland op mensen met een Iraanse achtergrond. De ministers Stef Blok en Kajsa Ollongren schrijven aan de Tweede Kamer dat de AIVD sterke aanwijzingen heeft voor de betrokkenheid van het land bij de moorden op Mohammad Samadi in 2015 in Almere en op Ahmad Nissi, voorman van Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA), in 2017 in Den Haag.

Wat hebben de Iraanse veiligheidsdiensten in Nederland te zoeken? Dat was ook de vraag van de Deense autoriteiten eind vorig jaar toen de Deense veiligheidsdienst een aanslag verijdelde op Deens grondgebied. De Iraanse regering zou het gemunt hebben op de separatisten van ASMLA. Denemarken beschermt nu meerdere leden van de separatistenbeweging en hun gezinnen in hun dagelijks leven.

Bekijk hieronder de reportage uit Denemarken.