'Ik ben boos, maar God houdt ook van mensen achter Nashville-verklaring'

Dominee Maarten Klaassen is een van de initiatiefnemers van de verklaring. Hij zegt dat de verklaring duidelijkheid moet scheppen voor de achterban. "Het is in de eerste plaats een bevestiging van wat de kerk altijd geleerd heeft aangaande het huwelijk. En dat is enorm onder druk komen te staan in onze samenleving."

Volgens Klaassen is er verwarring ontstaan over wat de bedoeling is van de verklaring. "Die zou namelijk beweren dat je je homoseksuele identiteit moet ontkennen of terug in de kast zou moeten of er zelfs van zou moeten genezen, maar dat is absoluut niet de bedoeling van deze verklaring."

Hij vervolgt: "Wij weten dat homoseksualiteit een gegeven is, maar wij zien geen ruimte voor het praktiseren van een homoseksuele relatie. De bedoeling van de verklaring is om naar de kerken en naar de samenleving een duidelijk statement te maken van waar orthodoxe christenen voor staan."