De uitzending van 7 januari

Plan om biggensterfte terug te dringen lijkt mislukt

Jaarlijks sterven 5,5 miljoen biggen al kort na hun geboorte in Nederlandse varkensstallen. Ze worden geboren voor de slacht maar omdat ze te ziek of te licht zijn of onvoldoende zorg krijgen, eindigt hun leven al veel eerder. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de varkenssector met een plan kwam om de biggensterfte te verlagen. Maar dat plan lijkt volledig mislukt.