De uitzending van 6 januari

Brussel lonkt; gaat Mark Rutte alsnog voor een topfunctie bij de EU?

Hij krijgt de vraag te pas en te onpas, in Den Haag, in Brussel en van de media: is hij kandidaat voor een van de topfuncties in Brussel? Het antwoord van premier Rutte is steevast een duidelijk Nee! Toch sluiten Brusselse insiders een vertrek naar Brussel niet uit.

Wij spreken met kenners van de Brusselse politiek zoals oud-commissaris Neelie Kroes, Luuk van Middelaar, politiek filosoof en hoogleraar EU-recht en politiek opponent Bas Eickhout, lijsttrekker van de Europese Groenen. En dan lijkt een voortzetting van Rutte politieke loopbaan in een Europese toppositie helemaal niet zo vergezocht.