De uitzending van 4 januari

Burgemeester van Napels wil migranten op schip Sea-Watch redden

Napels wil het schip de Sea-Watch 3 met 32 migranten aan boord toelaten. De linkse burgemeester van Napels heeft dat toegezegd. Daarmee trotseert hij de rechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini, die absoluut geen migranten meer wil opnemen. De Sea-Watch redde de migranten voor Kerstmis in de buurt van Libië en probeert sindsdien vergeefs een haven te vinden waar ze welkom zijn. Volgens de woordvoerder van Sea-Watch zijn de migranten getraumatiseerd en verzwakt.

In Italië is er steeds meer oppositie tegen het harde anti-immigratiebeleid van Salvini en zijn rechtse Lega-partij. Burgemeesters van verschillende grote Italiaanse steden hebben aangekondigd dat ze zich niet gaan houden aan de wet van Salvini over veiligheid en immigratie. Vanuit Italië vanavond het laatste nieuws.