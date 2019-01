'Drie containers met gevaarlijke inhoud overboord geslagen'

Vandaag zijn verschillende autoriteiten aan boord gegaan van het vrachtschip dat gisteren containers in zee verloor. "Alles bij elkaar zijn er in de storm 277 containers overboord geslagen. Daarvan zijn er drie met gevaarlijke inhoud", vertelt Hans-Werner Monsees, hoofd van de Duitse kustwacht.

De drie overboden geslagen containers met gevaarlijke lading zijn volgens Monsees geïdentificeerd door chemici. Gevaar ontstaat vooral bij hitte, zeggen zij. Dat zou een overzichtelijk gevaar zijn, omdat het weer nu vooral nat is.

Monsees denkt dat het nog zeker een paar weken kan duren voordat alles geborgen kan worden wat overboord is geslagen. Morgen komt er een nieuw schip met sonarapparatuur om de spullen uit het water te halen.

"Duidelijk komen de meeste containers in Nederland aan land. Dit weekend wordt er een storm verwacht. Dan moeten we maar kijken hoeveel containers gezonken zijn, hoeveel nog onder het wateroppervlak drijven en hoeveel aan de stranden aankomen."

Werkelijke schade

De bemanning ging er volgens Monsees aanvankelijk vanuit dat er maar dertig containers van boord gevallen waren. "Meer hebben ze in de storm niet gezien vanaf de brug. Pas door onze luchtopnames vanuit een vliegtuig kon je snel zien dat veel meer containers dan 150 tot 200 overboord geslagen waren en hoe groot de schade werkelijk is."

Volgens Monsees gaan er regelmatig containers overboord bij storm in de Noordzee. Het gebied staat er zelfs om bekend. "Maar deze aantallen, dat hebben we hier in Duitsland nog nooit meegemaakt."