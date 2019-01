De uitzending van 3 januari

Overboord geslagen containers zorgen voor vervuiling

Ten noorden van het Duitse eiland Borkum zijn gisteren zo'n 270 containers overboord geslagen. Een deel is aangespoeld op de Nederlandse Wadden. Een aantal containers bevat gevaarlijke organische peroxiden. Inmiddels is het leger gevraagd om te helpen met het opruimen van de rommel op de stranden van de Waddeneilanden.

Vanavond spreken we Hans-Werner Monsees, hoofd van de kustwacht in het Duitse Cuxhaven. Ook spreken we burgemeester Bert Wassink van Terschelling.