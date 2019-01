'Door hoger btw-tarief Limburgers sneller naar Duitsland voor boodschappen'

Misschien heb je het al gemerkt bij het boodschappen doen of in het café waar je altijd koffie drinkt: het lage btw-tarief is gisteren van 6 naar 9 procent gegaan. In de grensstreek maken ondernemers zich er zorgen over. Daar kunnen mensen makkelijk even de grens over gaan, op zoek naar lagere prijzen.

Op de broodjes van de Limburgse bakker Frans Voncken geldt nu het hogere tarief. En daar is hij het niet mee eens. "Brood is een eerste levensbehoefte, net als groente en fruit, daarom hadden ze er vanaf moeten blijven. Ik dacht dat het kabinet gezonde voeding juist wilde promoten, nu gaat de btw omhoog."

De klanten in de winkel krijgen te maken met hogere prijzen, omdat hij de verhoging van 3 procent heeft doorberekend. Ook de hogere kosten voor energie en grondstoffen zijn doorgevoerd. En dat betekent allemaal nieuwe prijskaartjes en aanpassingen van de kassa. "Dat is een hoop extra werk."

Voncken is bang dat zijn klanten nu naar Duitsland gaan om inkopen te doen. "Dat gebeurde natuurlijk al, maar door het tariefverschil zal dat toenemen. Dan gaan mensen daar naar de supermarkt en nemen ze meteen brood mee. Voor mensen die op de kleintjes moeten letten, is 3 procent heel veel."