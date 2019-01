De uitzending van 2 januari

Zijn de grenzen van Oud en Nieuw in zicht?

De gemeente Den Haag wist al voor de jaarwisseling dat het vreugdevuur in Scheveningen te hoog was, maar durfde niet in te grijpen, uit angst voor ongeregeldheden. Dat zeggen bronnen rond de Haagse burgemeester tegen de NOS. De houtstapel had een hoogte van 48 meter, terwijl die volgens de afspraken niet hoger mocht zijn dan 35 meter.

Door de harde wind leidde het vreugdevuur tot een grote vonkenregen in Scheveningen. Er ontstonden tientallen brandjes en er werd veel schade aangericht. Die schade hebben de verzekeraars nog niet meegerekend maar ze komen nu al tot een hoger schadebedrag dan vorig jaar. De meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme.

Gisteren kwam ook het bericht dat het aantal incidenten met geweld tegen de politie in de nieuwjaarsnacht meer dan is verdubbeld. Vorig jaar was er sprake van 27 gewelddaden tegen agenten, dit jaar gaat het om 59 incidenten. Het merendeel daarvan had met vuurwerk te maken. Ook moesten de hulpdiensten vaker uitrijden.