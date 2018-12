De uitzending van 30 december

Jaaroverzicht van bitcoin, big tech en de beurs

Jaaroverzichten zie je zo aan het einde van het jaar in alle soorten en maten. Maar nog nergens zag je het Jaaroverzicht van de Grote Getallen en de Kleine Gebruiker. Die zit vanavond in Nieuwsuur. Wat voor jaar was het voor de bitcoinbelegger? Voor Facebook en Google? En natuurlijk voor de belegger op de oude, vertrouwde beurs? Onze econoom Mathijs Bouman praat je bij in de studio.