De uitzending van 29 december

Het jaar van de spion

In 2018 kreeg de wereld ineens van alles te horen over de werkwijze van de Russische inlichtingendiensten. Waren ze slordig te werk gegaan, waardoor ze telkens tegen de lamp liepen? Of is er iets anders aan de hand? En waarin verschillen ze eigenlijk van westerse diensten? Vanuit verschillende Europese steden blikt Nieuwsuur vanavond terug op 2018: het jaar van de spion.