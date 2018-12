De uitzending van 28 december

Syrisch leger zegt stad Manbij in handen te hebben

Het Syrische regeringsleger zegt dat het de noordelijk gelegen stad Manbij is binnengetrokken en daar de Syrische vlag heeft gehesen. De claim komt kort nadat de Koerdische YPG-militie president Assad had gevraagd te helpen bij de verdediging van de Syrische stad tegen Turkije. Het Syrische leger heeft de bevolking van Manbij bescherming beloofd.

Ankara maakte onlangs bekend dat het een offensief voorbereidt tegen de "terroristen" in Manbij. Daarmee doelt Turkije op de Koerdische strijders in de grensstreek. Volgens Turkije heeft de YPG geen mandaat om zelfstandig "andere elementen" zoals Syrië uit te nodigen in de regio. Turkije en Syrische strijdgroepen die de steun genieten van Ankara lijken nog steeds van plan een offensief te beginnen.

Vorige week kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat de VS de troepen terugtrekt uit Syrië. Dat deed hij na overleg met president Erdogan, die volgens hem de laatste strijders van terreurbeweging IS "zal uitroeien". Internationaal was veel kritiek op dat besluit, ook omdat Turkije die ruimte zou kunnen gebruiken om de Koerden te verjagen uit het grensgebied in het noorden van Syrië.