Op de vlucht je kind kwijtraken

Wadi Ghazi raakte zijn dochtertje van vijf kwijt tijdens reis van Syriƫ naar Nederland. Hij werd gearresteerd in Kroatiƫ, en verloor haar op dat moment uit het zicht.

Inmiddels zit hij in een asielzoekerscentrum in Drachten, maar nog altijd zonder te weten waar het meisje nu is. Ghazi is de enige niet: volgens een ruwe schatting van Europol zijn er duizenden vluchtelingenkinderen vermist.