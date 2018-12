De uitzending van 23 december

Spitsheffing in Stockholm: moeten wij dat ook willen?

Het is al jaren politiek beladen en dus was er verbazing over een van de voorstellen afgelopen vrijdag van de zogenoemde klimaattafel mobiliteit: er komt een verkennend onderzoek naar rekeningrijden in Nederland. Dat moet leiden tot minder uitlaatgassen én natuurlijk minder files.

Maar wil je files echt serieus terugdringen dan moet het rijden tijdens de spits nog eens extra belast worden, roepen verkeersdeskundigen. Een spitsheffing dus. Werkt dat in de praktijk? In Stockholm hebben ze daar al ruim elf jaar ervaring mee, we namen er een kijkje.

Te gast is Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid van de TU Delft.