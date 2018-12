In gesprek met: hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Sjoerd Repping

Opschudding in de wereld van de voortplantingsgeneeskunde is niet nieuw.Toen Louise Brown - de eerste ivf-baby waarbij de bevruchting in het lab plaatsvond - in Engeland ter wereld kwam, stuitte dit op enorm veel verzet. Wat betreft de discussie zijn de overeenkomsten tussen de gen-baby's uit 2018 en de eerste reageerbuisbaby in 1978 opvallend.

Het gebruik van de ivf-techniek om een baby geboren te laten worden, was in die tijd uiterst controversieel. Het was wereldnieuws, vooral ook omdat er veel onrust over ontstond. Tot dan toe was de heersende opvatting dat een bioloog of gynaecoloog niet bezig zou moeten zijn met het maken van een leven.

"Er was geen consensus of dat wel zou moeten kunnen", zegt Repping. "Er zijn in de begintijd van ivf ook doden gevallen. Sommige vrouwen bleken heftig te reageren op de hoeveelheid hormonen die ze toegediend kregen."

Grote behoefte

De consensus of het veilig was, was er ook helemaal niet volgens de hoogleraar. "We hadden geen idee. Er is toen bijvoorbeeld ook niet gekeken naar hoe muizen zich generatie op generatie ontwikkelden als ze via ivf waren ontstaan. Als je het zo zegt, was wat wetenschapper Robert Edwards gedaan heeft met ivf helemaal niet zo anders als He's experiment dit jaar."

Ivf werd een succes en voorzag in een grote behoefte. Op deze manier lukte het veel stellen toch kinderen te krijgen. Inmiddels wordt in Nederland één op de 35 baby's verwekt via ivf. Het maatschappelijk debat over de maximale leeftijd voor vrouwen om kinderen te kunnen krijgen, is er voortdurend.

De leeftijdsgrens voor ivf is in Nederland nu 43 jaar. Als er gebruik wordt gemaakt van ingevroren eicellen of embryo's is dat 50 jaar.